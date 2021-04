Covid in Italia: oggi 14.320 casi e 288 morti, ancora in calo i ricoverati in intensiva (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 29 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in crescita, 14.320. I tamponi testati sono 330.075 e l’indice di positività sale al 4,3%. I decessi nelle ultime 24 ore sono in calo, 288 contro i 344 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.640 (-71 da ieri), con 129 ingressi nelle ultime 24 ore. In Campania 1.986 nuovi casi e 33 decessi, 137 i pazienti Covid in terapia intensiva Sono 1.986 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 21.943 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 aprile 2021)inbollettino del 29 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono in crescita, 14.320. I tamponi testati sono 330.075 e l’indice di positività sale al 4,3%. I decessi nelle ultime 24 ore sono in, 288 contro i 344 di ieri.in terapiasono 2.640 (-71 da ieri), con 129 ingressi nelle ultime 24 ore. In Campania 1.986 nuovie 33 decessi, 137 i pazientiin terapiaSono 1.986 i nuovidi coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 21.943 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi ...

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - Ettore_Rosato : L’#India supera 200mila morti #covid,il presidente Draghi fa sapere che “l’Italia non farà mancare il proprio soste… - ItaliaViva : Covid, Italia Viva deposita DDL per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta - fisco24_info : Covid Italia, oggi 14.320 contagi e 288 morti: bollettino 29 aprile: Regione per regione, i dati della Protezione C… - Open_gol : I nuovi contagi sono 14.320: il tasso di positività è al 4,3%. Il bollettino?? -