Advertising

TV7Benevento : Canottaggio: Abbagnale, 'Mondelli atleta e ragazzo stupendo, siamo sconvolti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Abbagnale

Metro

... Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Della Valle, Cesare Gabbia, Vincenzo, ... Per ilinternazionale il prossimo appuntamento è a Piediluco la prossima fine settimana, dal ...Attesi il presidente della Federazione ItalianaGiuseppe, Martino Goretti , recente vincitore dei Campionati Europei dinel quattro di coppia pesi leggeri; il ...Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "Siamo letteralmente sconvolti. La perdita di Pippo ci lascia senza parole. Ci lascia un atleta fortissimo e un ragazzo stupendo con grandi valori". Così il presidente de ...Dopo gli Europei di Varese il canottaggio riscalda i motori verso Lucerna, dove lunedì 17 maggio verranno assegnati gli ultimi slot per i Giochi: in ciascuna delle 14 specialità che vedremo a Tokyo sa ...