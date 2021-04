“ARIAFERMA” di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 aprile 2021) Attualmente in post-produzione, il nuovo lungometraggio diDi, si intitolerà “”. Il film, scritto daDi, Bruno Oliviero e Valia Santella, vedrà per la prima volta insieme, protagonisti,. Attorno a loro attori conosciuti, come Fabrizio Ferracane (Nastro d’argento per Il Traditore di Marco Bellocchio), Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani) e un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori. Trama Alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti di un carcere in dismissione, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole sembrano avere sempre meno senso e quella degli uomini in attesa diventa ...