Anche per Draghi il problema delle spiagge si chiama Bolkestein (Di giovedì 29 aprile 2021) La Commissione europea l’ha ricordato al governo italiano venerdì scorso, quando la trattativa sul Recovery si è incagliata Anche sulle concessioni balneari. Il messaggio: l’estensione fino al 2033 non va bene, c’è una procedura di infrazione in corso. A palazzo Chigi era tutto noto perché la lettera di messa in mora di Bruxelles è arrivata lì a dicembre e il governo presieduto allora da Giuseppe Conte aveva Anche risposto. Ma la questione, ancora aperta, è riesplosa perché i soldi del Recovery sono legati alle riforme e nelle riforme bisogna fare un passo in avanti sulle concessioni, da inquadrare in un’ottica di maggiore apertura e concorrenza. Mario Draghi è riuscito a tenerle fuori dal piano da 248 miliardi, ma il problema non è risolto. E si chiama sempre ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) La Commissione europea l’ha ricordato al governo italiano venerdì scorso, quando la trattativa sul Recovery si è incagliatasulle concessioni balneari. Il messaggio: l’estensione fino al 2033 non va bene, c’è una procedura di infrazione in corso. A palazzo Chigi era tutto noto perché la lettera di messa in mora di Bruxelles è arrivata lì a dicembre e il governo presieduto allora da Giuseppe Conte avevarisposto. Ma la questione, ancora aperta, è riesplosa perché i soldi del Recovery sono legati alle riforme e nelle riforme bisogna fare un passo in avanti sulle concessioni, da inquadrare in un’ottica di maggiore apertura e concorrenza. Marioè riuscito a tenerle fuori dal piano da 248 miliardi, ma ilnon è risolto. E sisempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche per A Colbrelli la 2ª tappa del Giro di Romandia ...comprendente anche Colbrelli e Diego Ulissi, poi quinto al traguardo. La Bahrain ha lavorato bene e ha messo l'azzurro nelle condizioni di imporsi. "Ieri è andata bene per Sagan, oggi ha funzionato ...

Gemma Calabresi, non odio gli assassini di Luigi Prima di tutto un chiaro e forte segno di giustizia e anche di democrazia. Certo, avrebbe avuto un altro senso per la nostra famiglia se fosse accaduto una ventina di anni fa. Tuttavia, penso che, da ...

Il body care passa anche per il deodorante: ecco i rimedi per la sudorazione | NewTuscia Il centro Perseo transennato, primo ciack per il film Takeaway che si gira anche al Terminillo RIETI - Ciack si gira: al via le riprese del film "Takeaway" per la regia di Renzo Carbonera a Rieti. Polizia locale del Comune di Rieti con nastro segnaletico bianco-rosso e ordinanza ...

Covid: in Liguria accordo per tamponi rapidi in farmacia Aumenterà la capacità di monitoraggio della regione e darà un servizio a chi arriva nel territorio come i turisti. Non sarà a carico del sistema sanitario regionale. Costeranno al massimo 35 euro quel ...

