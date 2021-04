Un’occasione persa per Salerno (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Tommaso D’Angelo Ancora una volta e spero che sia l’ultima, mi tocca occuparmi dei Miserabili del centrodestra, già grandi alleati alle Regionali con De Luca e ora sparpagliati in invidie, gelosie e miserie umane. Il comunicato di Michele Tedesco, che fa l’ultimo regalo al centrodestra, uscendo di scena con signorilità e senza fare polemiche, è la resa del nefasto asse tra Forza Italia e la Lega. Fu proprio Enzo Fasano, in una intervista resa al nostro giornale, a dare fondamentalmente il sostegno a Tedesco. Per l’ufficialità si aspettava l’annuncio del gruppo civico di Oltre, per poi aggregare il centrodestra, tranne Fdi. I sette dissidenti in un comunicato, lanciarono la candidatura di Tedesco e subito l’Udc, come da intese, diede il suo appoggio. Il colpo di scena avvenne la sera della riunione del tavolo del centrodestra, pochi giorni dopo, che doveva ratificare l’accordo della ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Tommaso D’Angelo Ancora una volta e spero che sia l’ultima, mi tocca occuparmi dei Miserabili del centrodestra, già grandi alleati alle Regionali con De Luca e ora sparpagliati in invidie, gelosie e miserie umane. Il comunicato di Michele Tedesco, che fa l’ultimo regalo al centrodestra, uscendo di scena con signorilità e senza fare polemiche, è la resa del nefasto asse tra Forza Italia e la Lega. Fu proprio Enzo Fasano, in una intervista resa al nostro giornale, a dare fondamentalmente il sostegno a Tedesco. Per l’ufficialità si aspettava l’annuncio del gruppo civico di Oltre, per poi aggregare il centrodestra, tranne Fdi. I sette dissidenti in un comunicato, lanciarono la candidatura di Tedesco e subito l’Udc, come da intese, diede il suo appoggio. Il colpo di scena avvenne la sera della riunione del tavolo del centrodestra, pochi giorni dopo, che doveva ratificare l’accordo della ...

