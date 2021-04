Un training per recuperare l’olfatto dopo il long Covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) (foto: Cristian Bortes/Getty Images)Chi ha o ha avuto Covid-19 sperimenta spesso una riduzione o una perdita temporanea dell’olfatto, che può essere anche persistente nei casi di long Covid. Per recuperare l’odorato, però, oggi un gruppo di neuroscienziati e otorinolarinolaringoiatri, sconsiglia di utilizzare i corticosteroidi soprattutto in prima battuta – farmaci che sono invece raccomandati in altre situazioni specifiche. Il team propone un particolare addestramento, che si può fare da soli, in autonomia: senza farmaci ed effetti collaterali si tratta di un vero e proprio training per gli odori, come lo chiamano. La ricerca è pubblicata sulla rivista International Forum of Allergy and Rhinology. La perdita temporanea dell’olfatto e del gusto, l’anosmia e l’ageusia, ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) (foto: Cristian Bortes/Getty Images)Chi ha o ha avuto-19 sperimenta spesso una riduzione o una perdita temporanea del, che può essere anche persistente nei casi di. Perl’odorato, però, oggi un gruppo di neuroscienziati e otorinolarinolaringoiatri, sconsiglia di utilizzare i corticosteroidi soprattutto in prima battuta – farmaci che sono invece raccomandati in altre situazioni specifiche. Il team propone un particolare addestramento, che si può fare da soli, in autonomia: senza farmaci ed effetti collaterali si tratta di un vero e proprioper gli odori, come lo chiamano. La ricerca è pubblicata sulla rivista International Forum of Allergy and Rhinology. La perdita temporanea dele del gusto, l’anosmia e l’ageusia, ...

Advertising

EvoBusItalia : Si chiama OMNIplus Training ed è il servizio OMNIplus dedicato alla formazione. ????? Una piattaforma di corsi mir… - SciSeekFeed : Vittoria Kalenda: Covid-19, menta e lavanda per recuperare l’olfatto da soli - giorgio_boa : RT @biondifabio: #javascript #training #free Cambia totalmente il mio palinsesto su Twitch e per i prossimi due mesi mi dedicherò totalmen… - pljluca : RT @biondifabio: #javascript #training #free Cambia totalmente il mio palinsesto su Twitch e per i prossimi due mesi mi dedicherò totalmen… - luciano_brag : Per non scopiazzare troppo @training_al_dente ho usato lo speck ?? Fave fresche, scalogno, speck ed un po' di peper… -