Roma 19enne si allontana dall’ospedale e svanisce nel nulla | l’appello per ritrovarla

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Si ètain cui si trovava, il San Giovanni, a, il 25 aprile e da quel momento non ha più dato notizie di sé. Aurora Ciatti,na, sembra essere svanita nel. Per questo i familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine e all’associazione Penelope, che ha diffuso le foto della ragazza per chiedere aiuto nel ritrovamento. La giovane, che si ètaa piedi verso le 19:30 e ha bisogno di farmaci, non ha documenti con sé. E’ di corporatura esile, ha i capelli biondi, corti alle spalle, ma potrebbe aver cambiato colore e taglio, occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una felpa scura e e scarpe da tennis. Per avvistamenti o informazioni chiamare Pronto Penelope 339/6514799 oppure il ...

In data 25.04.2021 si e' allontanata a piedi dall'ospedale s. Giovanni Addolorata diverso le 19,30 - 20,00. Non ha documenti e ha bisogno di farmaci