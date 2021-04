Regioni | Fedriga | ' Rafforzare la collaborazione con Camere di Commercio'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Gli effetti della pandemia e del lockdown nel 2020, sono stati dirompenti per l'economia italiana, causando una drastica riduzione del Pil. L'auspicio è che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ...

... a sottolinearlo, nel corso del suo intervento all'Assemblea odierna di Unioncamere è il Presidente della Conferenza dellee delle province autonome, Massimiliano. Sotto questo ...... ha sottolinearlo, nel corso del suo intervento all'Assemblea odierna di Unioncamere è il Presidente della Conferenza dellee delle province autonome, Massimiliano. Sotto questo ...Sotto questo profilo è fondamentale che prosegua la “proficua collaborazione” tra le Regioni e le Camere di Commercio, “testimoniata dal fatto che diverse Regioni hanno sottoscritto Protocolli d’intes ...Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 28 aprile 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Sotto stretta osservazione i ...