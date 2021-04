Reggio Calabria, Albanese: “Strade più sicure e completate nel minor tempo possibile” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Reggio Calabria, l’assessore comunale presente nei vari cantieri aperti in città per seguire da vicino la riqualificazione e messa in sicurezza delle principali arterie Procedono a gran ritmo gli interventi di rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza delle vie cittadine del centro storico. Gli ultimi interventi in ordine di tempo, stanno interessando la centralissima via Domenico Romeo, dall’incrocio con via Treviso e lungo tutta l’estensione della stessa arteria che attraversa il corso Garibaldi e arriva fino al Museo Archeologico Nazionale. Interventi che l’assessore alle Manutenzioni stradali del Comune di Reggio Calabria, Rocco Albanese, sta seguendo in prima persona attraverso sopralluoghi e monitoraggi continui nelle aree di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021), l’assessore comunale presente nei vari cantieri aperti in città per seguire da vicino la riqualificazione e messa inzza delle principali arterie Procedono a gran ritmo gli interventi di rifacimento del manto stradale e di messa inzza delle vie cittadine del centro storico. Gli ultimi interventi in ordine di, stanno interessando la centralissima via Domenico Romeo, dall’incrocio con via Treviso e lungo tutta l’estensione della stessa arteria che attraversa il corso Garibaldi e arriva fino al Museo Archeologico Nazionale. Interventi che l’assessore alle Manutenzioni stradali del Comune di, Rocco, sta seguendo in prima persona attraverso sopralluoghi e monitoraggi continui nelle aree di ...

