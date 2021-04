Real Madrid, Marcelo rischia il Chelsea: deve far parte di un seggio elettorale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Zinedine Zidane ha un nuovo giocatore a rischio forfait in vista della semifinale di ritorno contro il Chelsea: a Sergio Ramos e Mendy si potrebbe aggiungere Marcelo. Particolare il motivo che causerebbe l’assenza del terzino brasiliano: non potrebbe viaggiare col gruppo poiché è stato scelto per far parte di un seggio elettorale nelle elezioni per l’Assemblea di Madrid che si terranno martedì prossimo, il 4 maggio. Ad affermarlo e El Mundo il quale spiega che nonostante la partita contro il Chelsea sia il 5 maggio, i protocolli per il coronavirus renderebbero difficile viaggiare il giorno della partita. Al momento le richieste del Real Madrid al consiglio elettorale sono state respinte, ma i media assicurano che il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Zinedine Zidane ha un nuovo giocatore a rischio forfait in vista della semifinale di ritorno contro il: a Sergio Ramos e Mendy si potrebbe aggiungere. Particolare il motivo che causerebbe l’assenza del terzino brasiliano: non potrebbe viaggiare col gruppo poiché è stato scelto per fardi unnelle elezioni per l’Assemblea diche si terranno martedì prossimo, il 4 maggio. Ad affermarlo e El Mundo il quale spiega che nonostante la partita contro ilsia il 5 maggio, i protocolli per il coronavirus renderebbero difficile viaggiare il giorno della partita. Al momento le richieste delal consigliosono state respinte, ma i media assicurano che il ...

