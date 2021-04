Nokia X50, il nuovo smartphone avrà penta-camera da 108 Mpixel e display da 120 Hz? (Di mercoledì 28 aprile 2021) HMD Global sembra avere in serbo un nuovo smartphone per il futuro: Nokia X50. Stando alle voci di corridoio circolate in rete recentemente lo smartphone potrebbe disporre di specifiche estremamente interessanti come un chip ancora mai visto prima e una batteria dalla capacità davvero notevole. A riportare questi rumor è stato il sito Nokiapoweruser, il quale avrebbe messo le mani su alcune delle specifiche di quello che dovrebbe essere il successore di Nokia 8.3 5G, lo smartphone usato nel film in uscita 007: No time to die. Secondo le indiscrezioni, Nokia X50 dovrebbe arrivare con a bordo un chip Qualcomm inedito dalla sigla SM7350. Si dovrebbe trattare dello Snapdragon 775, il quale dovrebbe sostituire nella lineup del produttore americano di chip ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) HMD Global sembra avere in serbo unper il futuro:X50. Stando alle voci di corridoio circolate in rete recentemente lopotrebbe disporre di specifiche estremamente interessanti come un chip ancora mai visto prima e una batteria dalla capacità davvero notevole. A riportare questi rumor è stato il sitopoweruser, il quale avrebbe messo le mani su alcune delle specifiche di quello che dovrebbe essere il successore di8.3 5G, lousato nel film in uscita 007: No time to die. Secondo le indiscrezioni,X50 dovrebbe arrivare con a bordo un chip Qualcomm inedito dalla sigla SM7350. Si dovrebbe trattare dello Snapdragon 775, il quale dovrebbe sostituire nella lineup del produttore americano di chip ...

Advertising

notebookcheckit : Il Nokia X50 potrebbe arrivare nel secondo semestre 2021 con un SoC Snapdragon 780G, un display da 1440p e 6,5', un… - HDblog : RT @HDblog: Nokia X50: in arrivo l'erede di 8.3 con Snapdragon 775, penta-cam e 120 Hz - PuntoCellulare : HMD Global ha annunciato a due settimane fa i nuovi Nokia X10 e Nokia X20, ma a quanto sembra ha già in cantiere un… - Albus961 : RT @HDblog: Nokia X50: in arrivo l'erede di 8.3 con Snapdragon 775, penta-cam e 120 Hz - HDblog : Nokia X50: in arrivo l'erede di 8.3 con Snapdragon 775, penta-cam e 120 Hz -

Ultime Notizie dalla rete : Nokia X50 Nokia X50 sta arrivando: 5 fotocamere e un nuovo chip ... X20, G10, G20, C10 e C20 che vi abbiamo descritto qui ) HMD sarebbe adesso pronta a presentare un nuovo telefono, questa volta di fascia superiore: è il Nokia X50 e dovrebbe essere dotato di ben ...

Nokia X50 5G in arrivo con fotocamera da 108MP e Snapdragon 775? I rumors HMD Global pare stia lavorando al debutto del suo prossimo Nokia X50 che dovrebbe utilizzare una fotocamera da 108M e il nuovo chipset Snapdragon 775: i primi dettagli. Non molto tempo fa HMD Global a presentato due nuovi smartphone della serie X, i modelli ...

Nokia X50, il nuovo smartphone avrà penta-camera da 108 Mpixel e display da 120 Hz? Il Fatto Quotidiano Nokia X50 sta arrivando: 5 fotocamere e un nuovo chip Un ottimo chip medio e un reparto fotografico d'assalto: sono queste le due caratteristiche sulle quali punterà tutto Nokia con il nuovo X50, in arrivo nei prossimi mesi.

Nokia X50 - in arrivo in estate, con il nuovo Snapdragon 775 e fotocamera da 108MP Nokia X20 Si tratterebbe del Nokia X50, dispositivo di fascia medio alta che le prime indiscrezioni danno in arrivo nel corso del terzo trimestre del 2021, con Snapdragon 775 e fo ...

... X20, G10, G20, C10 e C20 che vi abbiamo descritto qui ) HMD sarebbe adesso pronta a presentare un nuovo telefono, questa volta di fascia superiore: è ile dovrebbe essere dotato di ben ...HMD Global pare stia lavorando al debutto del suo prossimoche dovrebbe utilizzare una fotocamera da 108M e il nuovo chipset Snapdragon 775: i primi dettagli. Non molto tempo fa HMD Global a presentato due nuovi smartphone della serie X, i modelli ...Un ottimo chip medio e un reparto fotografico d'assalto: sono queste le due caratteristiche sulle quali punterà tutto Nokia con il nuovo X50, in arrivo nei prossimi mesi.Nokia X20 Si tratterebbe del Nokia X50, dispositivo di fascia medio alta che le prime indiscrezioni danno in arrivo nel corso del terzo trimestre del 2021, con Snapdragon 775 e fo ...