Molinara | screening scolastico anti Covid-19 | soddisfatto il sindaco Addabbo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Sabato 24 aprile nei locali della palestra comunale tsono stati i genitori che hanno accolto la proposta dell’Amministrazione guidata dale hanno accompagnato i loro figli ad effettuare il test salivaregenico. La palestra comunale, allestita e attrezzata in maniera esemplare dai volontari della Protezione Civile locale che hanno gestito tutte le tappe dello. I test sono stati eseguiti dai medici locali Dr. Giovanni Cirocco e Dr. Donato, dalla farmacista di, Dott.ssa Donatella Capozzo e dalle infermiere Maria Leppa e Sabrina Spagnoletti. Loè proseguito, in particolar modo per il corpo docenti, lunedì 26 aprile nei locali della ...