(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ha chiesto di uscire dall'aula per andare in bagno. Poi èto dal. Una sequenza breve e al momento inspiegabile. L'unica certezza di questa vicenda sono le condizioni dello ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Milano, studente quindicenne precipita dal secondo piano a scuola: è grave - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Studente 15enne si getta dalla finestra: è gravissimo - Grosiglioni : RT @leggoit: #Milano, studente quindicenne precipita dal secondo piano a scuola: è grave - leggoit : #Milano, studente quindicenne precipita dal secondo piano a scuola: è grave - Affaritaliani : Studente 15enne si getta dalla finestra: è gravissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Milano studente

La prima (potenziale) miniera di informazioni sono i profili social delloche frequenta il primo liceo. I genitori hanno detto di non avere alcun sospetto, anche loro non sanno spiegare un ......anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda diin gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano della propria scuola. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, lo...Ha chiesto di uscire dall’aula per andare in bagno. Poi è precipitato dal secondo piano. Una sequenza breve e al momento inspiegabile. L’unica certezza di questa vicenda sono ...Le startup accelerate da Bocconi for innovation completeranno il programma a luglio e potranno usufruire di un finanziamento da 30mila euro ...