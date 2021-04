M5S: Azzolina-Buffagni, 'non si faccia a Conte quanto fatto a Di Maio' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Bisogna che non si faccia con Conte quello che è stato fatto con Luigi Di Maio ed evitare gli stessi errori del passato”. E' il pensiero espresso dai deputati M5S, Lucia Azzolina e Stefano Buffagni, nel corso di una diretta Facebook congiunta. “Luigi a un certo punto – dice Azzolina - è stato trattato male con interviste e altro, finché non ha deciso di dimettersi e da lì sappiamo poi cosa è successo nel M5S”. “Va assolutamente riabilitato – sottolinea Buffagni - perché era riuscito a tenere unita una forza politica così eterogenea. In tanti dovrebbero chiedergli scusa. Aveva una grande responsabilità, io ci ho discusso tante volte però tra noi c'è sempre stata la voglia di confrontarsi per costruire”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Bisogna che non siconquello che è statocon Luigi Died evitare gli stessi errori del passato”. E' il pensiero espresso dai deputati M5S, Luciae Stefano, nel corso di una diretta Facebook congiunta. “Luigi a un certo punto – dice- è stato trattato male con interviste e altro, finché non ha deciso di dimettersi e da lì sappiamo poi cosa è successo nel M5S”. “Va assolutamente riabilitato – sottolinea- perché era riuscito a tenere unita una forza politica così eterogenea. In tanti dovrebbero chiedergli scusa. Aveva una grande responsabilità, io ci ho discusso tante volte però tra noi c'è sempre stata la voglia di confrontarsi per costruire”.

Advertising

TV7Benevento : M5S: Azzolina-Buffagni, 'non si faccia a Conte quanto fatto a Di Maio'... - RobertoCominar1 : #Azzolina #M5s Per favore riproporrete ,ogni tanto , uno dei vostri maggiori 'must' della lotta al covid .Grazie - e_vanti : RT @summo_t: @myrtamerlino #Arcuri @Azzolina @luigidimaio @GiuseppeConteIT @robersperanza @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa @M5SRoma no… - Roky99760738 : RT @summo_t: @myrtamerlino #Arcuri @Azzolina @luigidimaio @GiuseppeConteIT @robersperanza @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa @M5SRoma no… - vincenz99883302 : @MassimilianRic @gaiagioiared Il fallimento del M5S. Sono loro un fallimento totale. Dall’altra parte qualche vecch… -