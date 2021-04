La casa di John Legend e Chrissy Teigen è (ancora) in vendita

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non è un buon momento per gli affari immobiliari milionari: ne sanno qualcosa John Legend e Chrissy Teigen che da mesi provano a vendere una mega villa a Beverly Hills. La popstar e la modella l’hanno comprata da Rihanna nel 2016 quando la loro prima figlia, Luna, era appena nata (l’altro è Miles, ed è nato nel 2018) e l’hanno messa sul mercato la scorsa primavera per 23,95 milioni di dollari ma da allora non hanno ricevuto proposte. Perciò, per provare a ingolosire potenziali acquirenti – come ha svelato Toptenrealestatedeals – hanno sensibilmente abbassato il prezzo: ora costa 17,95 milioni.