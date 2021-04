Google Stadia | barra per la ricerca finalmente aggiunta allo store – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Loufficiale dihavisto l’introduzione di unaper ladei giochi, e l’annuncio è stato accolto con un po’ di ironia.. Loufficiale diè statodotato di unaper la: una feature fondamentale per qualsiasi piattaforma, ma che in questo caso ancora mancava. Negli scorsi mesi sono emersi dettagli sulle vendite insufficienti e sugli investimenti folli dietro: un quadro ben poco entusiasmante, specie considerando la chiusura dei team interni e la cancellazione delle esclusive operata a febbraio. Quando tuttavia emergono annunci come quello di … Notizie ...

L'ultimo titolo è stato pubblicato da Deep Silver ed è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e. Il gioco ha ricevuto un'accoglienza più che positiva tanto da ...È disponibile sia su PC, sia su console, sia su. In questo momento i server su GOG.com sono piuttosto intasati, quindi se vi precipitate al download sappiate che potreste ricevere un ...Non è mai troppo tardi per rinnovarsi. A distanza di un anno dal lancio, la piattaforma Google Stadia accoglie delle novità, ve le riporto a seguire.Google sta dando una rinfrescata all'interfaccia utente di Stadia Web, introducendo la barra della ricerca e altre funzioni.