Farmacista denunciato per truffa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Denunciati per truffa a danno del servizio sanitario nazionale e indebito utilizzo di carta di pagamento il titolare di una farmacia di Busto Arsizio e il suo magazziniere. L'indagine è stata condotta ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Denunciati pera danno del servizio sanitario nazionale e indebito utilizzo di carta di pagamento il titolare di una farmacia di Busto Arsizio e il suo magazziniere. L'indagine è stata condotta ...

Farmacista accusato di truffa: è arrivata l'archiviazione Era stato denunciato alcuni mesi fa per truffa aggravata al Servizio sanitario nazionale, per un ammontare di ... il farmacista Michele Dileo, titolare della Farmacia Centrale, è stato così "scagionato" ...

