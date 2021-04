Dying Light 2 non avrà veicoli e armi da fuoco

(Di mercoledì 28 aprile 2021) È stato rivelato che2 non includeràda. Il giocatore farà più affidamento sulleda mischia e sul parkour. Techland ha pubblicato di recente un video con il lead designer Tymon Smekta?a che risponde alle domande più frequenti della community diriguardo al sequel. Un punto di interesse notevole è quando lo sviluppatore rivela che non ci sarannodatradizionali oin2. "Non ci sonodatradizionali nel mondo di2" perché la civiltà è distrutta e le persone non hanno più le conoscenze per creare ...

Techland ha pubblicato il primo episodio dell'AMA (Ask Me Anything) di2 , nel quale lo sviluppatore Tymon Smektala ha risposto ad alcune domande dei fan. Dopo mesi di silenzio arrivano quindi le prime dichiarazioni ufficiali sul gioco, con tantissimi ...È stato rivelato che Dying Light 2 non includerà armi da fuoco o veicoli. Il giocatore farà più affidamento sulle armi da mischia e sul parkour. Techland ha pubblicato di recente un video con il lead ...In un recente post pubblicato da thegamer, è stato svelato che in Dying Light 2 non saranno presenti nè i veicoli nè le armi da fuoco, o per lo meno non ...