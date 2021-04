Crotone, Messias si arrende: «Salvezza quasi impossibile. Sul futuro…» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Messias si arrende dopo gli ultimi risultati del Crotone: ecco le dichiarazioni del brasiliano, tra le sorprese del campionato Messias è stato una delle sorprese della Serie A. Ecco le parole del brasiliano del Crotone ai canali ufficiali della società. Salvezza – «Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi prestazioni, adesso la Salvezza è quasi impossibile purtroppo, manca solo la matematica. Cercheremo di fare il meglio nelle 5 gare che mancano per il club e per i tifosi». FUTURO – «Non penso a questo, penso solo al presente e al Crotone. Ci penseremo dopo le prossime cinque partite». INTER, DAVIDE CONTRO GOLIA – «Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, l’Inter ha quasi vinto il campionato ma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)sidopo gli ultimi risultati del: ecco le dichiarazioni del brasiliano, tra le sorprese del campionatoè stato una delle sorprese della Serie A. Ecco le parole del brasiliano delai canali ufficiali della società.– «Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi prestazioni, adesso lapurtroppo, manca solo la matematica. Cercheremo di fare il meglio nelle 5 gare che mancano per il club e per i tifosi». FUTURO – «Non penso a questo, penso solo al presente e al. Ci penseremo dopo le prossime cinque partite». INTER, DAVIDE CONTRO GOLIA – «Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, l’Inter havinto il campionato ma ...

