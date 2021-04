Clyburn 34! Cska alla Final Four | 3 - 0 al Fenerbahçe e serie chiusa

Advertising

cesaremilanti : Abbiamo la prima qualificata alle Final Four di Colonia. Si tratta del CSKA Mosca, che passa 68-85 ad Istanbul e fi… -

A Istanbul i turchi ritrovano Vesely e vengono spinti dal solito De Colo (22). Ma il Cska è troppo forte e grazie a un magnificopunti) vola alla Final Four di Colonia... Kurbanov 10, Shengelia 11, Eric 5; Lundberg 9, Hilliard, Ukhov 6, Antonov 3, Voigtmann 3,... Smits e Bolmaro : break di 12 - 0 e vantaggio sul 27 - 21 che poco dopo diventa- 25 per una ...A Istanbul un Fenerbahçe limitato dal coronavirus e con Erdem Can in panchina al posto di Kokoskov in quarantena, nonostante il tentativo di rientro per Jan Vesely (14'42" con 8 ...I russi staccano il pass per le Final Four espugnando Istanbul con una mostruosa prova difensiva ed un Clyburn sugli scudi ...