Celentano su Corona: "Unica via è Gesù. Fabrizio, leggi i Vangeli" (video) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gossip Il celebre cantante milanese pubblica sul suo account Instagram un video-messaggio per Fabrizio Corona. Il commento di Asia Argento. Pubblicato su 28 Aprile 2021 Adriano Celentano è tornato a parlare nelle ultime ore del caso Fabrizio Corona, che nelle ultime settimane ha diviso non poco l'opinione pubblica. Dopo le lettere a favore della scarcerazione dell'ex re dei paparazzi in quanto incompatibile con i suoi problemi di salute, il noto cantante gli ha dedicato un video. Il breve filmato si può vedere nell'account ufficiale dell'artista su Instagram e dove è molto evidente tutta la sua preoccupazione per il figlio del celebre giornalista Vittorio Corona.

