Casillas e Canizares | due storici portieri faccia a faccia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Santi, storico ex portiere del Valencia ha intervistato Iker, l’ex capitano del Real Madrid e della Spagna, per il suo canale ufficiale YouTube. Nella lunga e divertente chiacchierata i due hanno toccato due temi particolarmente interessanti. Il primo ha riguardato l’arrivo di Rafa Benitez sulla panchina del Valencia e di come l’ex tecnico del Napoli si sia posto con un gruppo di campioni. Il secondo è un aneddoto legato alla partita d’esordio di Benitez quando il Valencia di Benitez eaffrontò il Real Madrid die Zidane. In quell’occasione Albelda, storico capitano bianconero, riempì letteralmente di calci il nuovo acquisto madrileno Zinedine Zidane. L’arrivo di Benitez al Valencia Nell’estate del 2001 il giovanissimo tecnico spagnolo Rafael Benitez passò dal piccolo ...