Camano (agente Lautaro): «Futuro? è concentrato sull’Inter, poi parleremo con il club» (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez ma l’agente va sapere che a fine campionato si incontrerà con la società nerazzurra L’Inter è intenzionata a blindare Lautaro Martinez con un adeguamento dell’ingaggio a 4,5 milioni di euro. Il pericolo riguarda il bilancio della società, qualora ci fosse bisogno di vendere un big il Toro sarebbe il primo indiziato. Ecco le parole del suo agente Camano a Tuttosport. «Pensa a vincere lo scudetto ed è concentrato sull’Inter, poi discuteremo con il club per capire quello che succederà, il mondo sta vivendo un particolare periodo. L’Inter gli ha dato la possibilità di fare il grande salto, con Lukaku sono amici e hanno un eccellente rapporto sono una delle migliori coppie d’Europa» L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Inter vuole blindareMartinez ma l’va sapere che a fine campionato si incontrerà con la società nerazzurra L’Inter è intenzionata a blindareMartinez con un adeguamento dell’ingaggio a 4,5 milioni di euro. Il pericolo riguarda il bilancio della società, qualora ci fosse bisogno di vendere un big il Toro sarebbe il primo indiziato. Ecco le parole del suoa Tuttosport. «Pensa a vincere lo scudetto ed è, poi discuteremo con ilper capire quello che succederà, il mondo sta vivendo un particolare periodo. L’Inter gli ha dato la possibilità di fare il grande salto, con Lukaku sono amici e hanno un eccellente rapporto sono una delle migliori coppie d’Europa» L'articolo proviene da Calcio ...

