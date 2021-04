Calcio, proprietario Spotify conferma: “Pronta offerta molto convincente per comprare l’Arsenal” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mi sono assicurato i fondi e voglio portare quella che penso sia un’offerta molto convincente ai proprietari e spero che mi ascoltino”. Daniel Ek, proprietario e co-fondatore di Spotify, ha annunciato all’emittente inglese Sky CNBC che presenterà un’offerta alla famiglia Kroenke per comprare l’Arsenal. I Kroenkes, la cui proprietà è stata oggetto di critiche legate alla partecipazione del club alla Super League europea, hanno però ribadito che “non accetteranno alcuna offerta” . SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mi sono assicurato i fondi e voglio portare quella che penso sia un’ai proprietari e spero che mi ascoltino”. Daniel Ek,e co-fondatore di, ha annunciato all’emittente inglese Sky CNBC che presenterà un’alla famiglia Kroenke per. I Kroenkes, la cui proprietà è stata oggetto di critiche legate alla partecipazione del club alla Super League europea, hanno però ribadito che “non accetteranno alcuna” . SportFace.

Advertising

ricpuglisi : Ma quell'Urbano Cairo intervistato dal @Corriere sulla #SuperLega è il proprietario del Corriere medesimo e della s… - sportface2016 : Calcio, proprietario Spotify conferma: 'Pronta offerta per comprare l'#Arsenal ' - Michela8111 : La notizia bomba di oggi Diletta Leotta tradisce il suo fidanzato con il miliardario figlio del proprietario di una… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ARSENAL - Il proprietario Kroenke: 'Il club non è in vendita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ARSENAL - Il proprietario Kroenke: 'Il club non è in vendita' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio proprietario Inter: Zhang arrivato a Milano Il presidente dell'Inter Stevan Zhang è tornato in Italia. Il figlio del patron Jindong Zhang, proprietario di Suning, secondo quanto riferisce Sky è atterrato nel pomeriggio con un volo privato proveniente dalla Cina. Zhang manca dall'Italia dallo scorso ottobre e ha deciso di anticipare tempi ...

Giovane trovato morto a Sant'Andrea delle Fratte, forse droga e omicidio Samuele è un ex giocatore del Bastia calcio e lavorava in una ditta tra Bastia e Ospedalicchio. Il ... Un perugino proprietario di un appezzamento di terra dove alleva alcuni animali questa mattina ...

Como promosso in B con la proprietà straniera più ricca del calcio italiano Corriere della Sera Inter, Zhang è arrivato a Milano: ora l’incontro con Conte Riecco Steven Zhang. Mancava in Italia dallo scorso ottobre ed è arrivato a Milano con qualche giorno di anticipo. Il figlio del patron Jindong Zhang, proprietario di Suning, secondo quanto riferisce ...

Mister Spotify insiste per acquistare l’Arsenal: “La mia proposta è seria, ho trovato i soldi” Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, continua ad affermare di voler comprare l’Arsenal. Il trentottenne svedese, che già nei giorni scorsi aveva svelato l’intenzione di acquistare i Gunners, ha riba ...

Il presidente dell'Inter Stevan Zhang è tornato in Italia. Il figlio del patron Jindong Zhang,di Suning, secondo quanto riferisce Sky è atterrato nel pomeriggio con un volo privato proveniente dalla Cina. Zhang manca dall'Italia dallo scorso ottobre e ha deciso di anticipare tempi ...Samuele è un ex giocatore del Bastiae lavorava in una ditta tra Bastia e Ospedalicchio. Il ... Un peruginodi un appezzamento di terra dove alleva alcuni animali questa mattina ...Riecco Steven Zhang. Mancava in Italia dallo scorso ottobre ed è arrivato a Milano con qualche giorno di anticipo. Il figlio del patron Jindong Zhang, proprietario di Suning, secondo quanto riferisce ...Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, continua ad affermare di voler comprare l’Arsenal. Il trentottenne svedese, che già nei giorni scorsi aveva svelato l’intenzione di acquistare i Gunners, ha riba ...