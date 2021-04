Blind ringrazia l’Infermiera Sara: “un grandissimo ringraziamento a lei e a tutto il personale sanitario”. (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il rapper Blind ringrazia l’Infermiera Sara per le sue belle parole e per quello che fa: “un grandissimo ringraziamento a lei e a tutto il personale sanitario”. Il rapper Blind ringrazia la corrispondente Francesca Ricci, l’Infermiera Sara e il quotidiano AssoCareNews.it per la storia narrata qualche giorno fa. “Un grandissimo abbraccio a Sara e a tutto il personale sanitario che combatte ogni giorno in prima linea. Grazie” (Blind). E’ il messaggio del noto rapper italiano arrivato poco fa alla nostra redazione. Leggi anche: Sara, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il rapperper le sue belle parole e per quello che fa: “unmento a lei e ail”. Il rapperla corrispondente Francesca Ricci,e il quotidiano AssoCareNews.it per la storia narrata qualche giorno fa. “Unabbraccio ae ailche combatte ogni giorno in prima linea. Grazie” (). E’ il messaggio del noto rapper italiano arrivato poco fa alla nostra redazione. Leggi anche:, ...

