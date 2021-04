Avellino, la chat dei fidanzati accusati di omicidio: “Mi manchi, quando li uccidiamo?” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mi manchi”. “Anche tu, quando li uccidiamo?”. “Venerdì potremo stare insieme, ti amo”. Sono i messaggi scambiati dalla 18enne Elena Gioia e il 23enne Giovanni Limata, i due fidanzati di Avellino accusati di aver organizzato l’omicidio del padre 53enne della ragazza, Aldo Gioia, avvenuto la sera di venerdì 23 aprile. Le chat della coppia, pubblicate da Repubblica Napoli, sono depositate agli atti dell’inchiesta che tenta di ricostruire cosa sia accaduto nel dettaglio quella sera. Secondo quanto emerso finora, Gioia è stato assassinato con 14 coltellate dal 23enne, cui Elena avrebbe aperto la porta dell’appartamento. L’uomo era contrario alla relazione della figlia con Giovanni Limata, che aveva dei precedenti per spaccio e aveva provato in passato ad ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mi”. “Anche tu,li?”. “Venerdì potremo stare insieme, ti amo”. Sono i messaggi scambiati dalla 18enne Elena Gioia e il 23enne Giovanni Limata, i duedidi aver organizzato l’del padre 53enne della ragazza, Aldo Gioia, avvenuto la sera di venerdì 23 aprile. Ledella coppia, pubblicate da Repubblica Napoli, sono depositate agli atti dell’inchiesta che tenta di ricostruire cosa sia accaduto nel dettaglio quella sera. Secondo quanto emerso finora, Gioia è stato assassinato con 14 coltellate dal 23enne, cui Elena avrebbe aperto la porta dell’appartamento. L’uomo era contrario alla relazione della figlia con Giovanni Limata, che aveva dei precedenti per spaccio e aveva provato in passato ad ...

