Atlantia | via libera dell’assemblea al bilancio e nomina sindaci

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Assemblea diriunita oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2020 e laproposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell’esercizio, pari a euro 29.153.456, mediante utilizzo della riserva disponibile “Utili portati a nuovo” con il voto favorevole del 99,7% del capitale rappresentato in Assemblea. L’Assemblea ha poi esaminato ilconsolidato del gruppo, che risente dell’impatto del Covid-19 e chiude con una perdita di pertinenza del gruppo di 1,2 miliardi di euro rispetto a 136 milioni di utile nel 2019. L’Assemblea hato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 che risulta così composto: Lelio Fornabaio, Maura Campra, Angelo Rocco Bonissoni (tratti dalla ...

L'Assemblea ha poi esaminato il bilancio consolidato del gruppo, che risente dell'impatto del Covid - 19 e chiude con una perdita di pertinenza del gruppo di 1,2 miliardi di euro rispetto a ...Si e' riunita oggi l'assemblea diin sede ordinaria e straordinaria.libera al bilancio e alla nomina del collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 2021 - 2023. Nominato anche un nuovo consigliere di ...L'Assemblea di Atlantia riunita oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 apr - Si e' riunita oggi l'assemblea di Atlantia in sede ordinaria e straordinaria. Via libera al bilancio e alla nomina del collegio sindacale e del suo pr ...