Addio a Gemma Galgani da Uomini e Donne La notizia incredibile | Fan sotto choc Cos’è successo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ormaiè presenza fissa dida più di 10 anni. La dama continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del programma ma a quanto pare negli ultimi mesi i fan sembrano stufi della sua presenza. In tanti, infatti, lamentano particolarmente sui social ela pagina ufficiale del format televisivo la solita telenovela della torinese. Quasi nessuno più crede alla sua voglia di conoscere un uomo e anche le continue litigate con Tina Cipollari avrebbero stancato. Maria De Filippi, sempre da parte dei propri telespettatori, avrebbe preso atto di quanto sta accadendo e starebbe pensando ad una possibile sostituta.potrebbe lasciareNel corso di tutti questi anni ...

... 'isola, è stato tutto meraviglioso. Grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta', ha scritto l'attrice romana a corredo dello scatto. Vera, è successo subito dopo l'...Tutte queste situazione pare abbiano stancato anche la stessache per la prossima stagione ... tornata in trasmissione da poco, dopo il dolorosocon Riccardo Guarnieri.Ormai Gemma Galgani è stata presenza fissa di Uomini e donne da oltre 10 anni. La dama considerata una delle presenze fisse del programma ...L’avventura di Gemma Galgani a Uomini e Donne sta per giungere al termine? Secondo quanto riportato da Libero che cita il settimanale Nuovo Tv sembra proprio di sì. La dama torinese, complice il conti ...