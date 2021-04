Ungheria, Orban mette le mani anche sull’università con i fondi del Recovery (Di martedì 27 aprile 2021) Il primo ministro ungherese Viktor Orban estende il proprio potere anche sulle università, sfruttando i fondi del Recovery e il silenzio dell’Unione europea. Il parlamento di Budapest ha approvato oggi una nuova legge che istituisce una serie di fondazioni per rilevare la gestione delle università e di altri istituti culturali in Ungheria, una mossa che secondo i critici del premier getta un’ombra sulla libertà accademica e permette al partito al governo di assicurarsi il controllo di queste istituzioni anche in caso di perdita del potere. Attualmente, la maggior parte delle università ungheresi sono di proprietà dello Stato ma godono di una vasta autonomia in campo accademico. La nuova norma dispone invece una riorganizzazione degli atenei e l’affidamento della ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Il primo ministro ungherese Viktorestende il proprio poteresulle università, sfruttando idele il silenzio dell’Unione europea. Il parlamento di Budapest ha approvato oggi una nuova legge che istituisce una serie di fondazioni per rilevare la gestione delle università e di altri istituti culturali in, una mossa che secondo i critici del premier getta un’ombra sulla libertà accademica e peral partito al governo di assicurarsi il controllo di queste istituzioniin caso di perdita del potere. Attualmente, la maggior parte delle università ungheresi sono di proprietà dello Stato ma godono di una vasta autonomia in campo accademico. La nuova norma dispone invece una riorganizzazione degli atenei e l’affidamento della ...

Advertising

Linkiesta : In Ungheria il governo Orbán non comunica le persone morte per covid-19 Nel paese ci sono stati circa 25mila deces… - valigiablu : Diritti umani, libertà di stampa, indipendenza dei giudici: la democrazia illiberale dell’Ungheria di Orbán nel cuo… - CarmeloMontana2 : RT @Marty_Loca80: Ops, nell'Ungheria di Orbán il coprifuoco è alle 22.00 come da noi. Meloni e Salvini battete un colpo. - Tarquo73 : RT @Marty_Loca80: Ops, nell'Ungheria di Orbán il coprifuoco è alle 22.00 come da noi. Meloni e Salvini battete un colpo. - mim_kadin : RT @Marty_Loca80: Ops, nell'Ungheria di Orbán il coprifuoco è alle 22.00 come da noi. Meloni e Salvini battete un colpo. -