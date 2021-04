Un robot per aiutare i bambini autistici: Pepper, che sorride e li fa socializzare (Di martedì 27 aprile 2021) È bianco, ha due occhioni profondi e un sorriso simpatico: si chiama Pepper ed è un robot usato per aiutare i bambini autistici. Un modo per farli sentire a loro agio, per non turbarli e insegnare loro a socializzare non nel modo “corretto”, ma nel modo più naturale possibile in base ai loro bisogni e alle loro esigenze. Sì, perché occorre precisarlo: l’autismo non si cura, si comprende. E Pepper è uno degli strumenti che, adesso, si possono sfruttare per una visione più completa di questa sindrome che agli occhi di molti appare ancora estranea, incomprensibile. E che per chi la vive in maniera diretta può risultare estraniante. A utilizzare quello che è il primo robot umanoide al mondo in grado di identificare i volti e le principali emozioni umane è ... Leggi su dilei (Di martedì 27 aprile 2021) È bianco, ha due occhioni profondi e un sorriso simpatico: si chiamaed è unusato per. Un modo per farli sentire a loro agio, per non turbarli e insegnare loro anon nel modo “corretto”, ma nel modo più naturale possibile in base ai loro bisogni e alle loro esigenze. Sì, perché occorre precisarlo: l’autismo non si cura, si comprende. Eè uno degli strumenti che, adesso, si possono sfruttare per una visione più completa di questa sindrome che agli occhi di molti appare ancora estranea, incomprensibile. E che per chi la vive in maniera diretta può risultare estraniante. A utilizzare quello che è il primoumanoide al mondo in grado di identificare i volti e le principali emozioni umane è ...

