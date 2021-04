Ultime Notizie Roma del 27-04-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi in recovery destino dell’Italia il primo obiettivo riparare i danni della pandemia dice il premier con il PNR in gioco la credibilità nell’Unione Europea nel mondo è questione non solo direi ditta benessere ma di valori civili oggi il voto sulle risoluzioni e poi tocca al Senato il testo dovrà essere inviato entro il 30 aprile a Bruxelles per l’approvazione Bonomi parla di coinvolgere le imprese nelle riforme bisogna ripartire dalle semplificazioni ha detto il presidente di Confindustria e 25 anni c’è stato detto che non c’erano risorse per sostenere i costi sociali delle riforme Ora li abbiamo quel che manca nel testo Se si vuole e la partnership pubblico-privata Molteni coprifuoco pensiamo di cancellarlo dialogando con il governo Anche perché non limita la ...