Udinese | Scuffet | «Darò tutto me stesso contro la Juventus»

(Di martedì 27 aprile 2021) Il portiere dell’Simoneha parlato in vista della partitalaIl portiere dell’, Simone, ha rilasciato un’intervista alla tv ufficiale del club friulano, parlando anche della prossima partitala. Le sue dichiarazioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Penso che questa debba essere una settimana normale di allenamento. Sarà molto bello poter far parte della partita domenica.me. Facciamo questo mestiere perché ci piace, lo vogliamo: poter giocare deve essere gioia e divertimento, non stress. L’unica cosa di diverso dal solito è che alla fine della settimana di lavoro ...

Advertising

MondoBN : QUI UDINESE – Scuffet: “Domenica sar - MCalcioNews : Scuffet: 'Partita con la Juve bella emozione, ma devo stare tranquillo' - junews24com : Scuffet allenta la tensione: «Juventus? C'è solo una cosa di diverso dal solito» - - TUTTOJUVE_COM : QUI UDINESE - Scuffet: 'Domenica una bella partita con la Juve ma deve essere una settimana come le altre' - undoriano : @JosiphOliver E intanto Scuffet che è quello forte della scuola Udinese sta in panca -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Scuffet

Calcio News 24

Le probabili formazioni(3 - 5 - 1 - 1):; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente Ballottaggi: Rodrigo Becao 55% - Bonifazi 45% ......(3 - 5 - 1 - 1) : Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (10 st Makengo), Stryger Larsen (24 st Samir); Pereyra; Okaka (24 st Braaf). A disposizione:, ...LE SUE PAROLE - "Sarà bello far parte della sfida contro la Juventus. Tuttavia, sarà una settimana come tutte le altre: devo stare tranquillo, allenandomi bene e restando concentrato. Avere la possibi ...Ospite di Udinese Tonight, Simone Scuffet ha parlato della prossima sfida contro la Juventus: "Questa per me deve essere una settimana normale di lavoro e allenamento. Quella di ...