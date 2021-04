(Di martedì 27 aprile 2021) Si è tenuto nella giornata di ieri il Consiglio federale, che ha consentito il varo della norma anti-Superlega, ma che ha stabilito inoltre nuovi obblighi in materia di pagamento di debiti e stipendi e novità importanti anche sulle multiproprietà. All’ordine del giorno c’era tuttavia anche un altro punto: la determinazione di un compenso per gli L'articolo

Advertising

matteo84p : RT @CalcioFinanza: Tra #FIGC e #UEFA, #Gravina alza il suo stipendio - SALVATORECOSCIA : RT @CalcioFinanza: Tra #FIGC e #UEFA, #Gravina alza il suo stipendio - theNabilZouhir : RT @CalcioFinanza: Tra #FIGC e #UEFA, #Gravina alza il suo stipendio - CalcioFinanza : Tra #FIGC e #UEFA, #Gravina alza il suo stipendio - PigroMa : @LeonettiFrank Se non si danno una regolata in Figc e Uefa temo che le competizioni le giocheranno tra di loro. Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra FIGC

"Non è previsto inl'istituto della sfiducia, è stato votato. Qui c'è da fare una considerazione di tipo personale in collegamento alla Lega che lo ha votato". Poi è toccato ai temi della ......giorni dal "grande" strappo delle Top 12 europee "le italiane Juventus, Milan e Inter " pronte a creare la Superlega, arriva la replica della Federcalcio . Su proposta del Presidente della...La nuova norma prevede il divieto di controllare più società a livello professionistico, anche in serie D. Ma vale solo per il futuro.Gravina: "SuperLega? Chi continuerà con l’intransigenza rischierà sanzioni, come l’esclusione dalle competizioni nazionali" ...