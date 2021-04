Russia sanziona Apple per 12 mln | violazione norme concorrenza

Advertising

AlexGrossato : RT @euronewsit: I 27 denunciano le manovre militari nei pressi dell'Ucraina e il peggioramento della salute di Navalny, ma senza sanzionare… - VittorioCocive1 : RT @euronewsit: I 27 denunciano le manovre militari nei pressi dell'Ucraina e il peggioramento della salute di Navalny, ma senza sanzionare… - euronewsit : I 27 denunciano le manovre militari nei pressi dell'Ucraina e il peggioramento della salute di Navalny, ma senza sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia sanziona

Apple si è difesa sostenendo di essere "orgogliosa" di aver aiutato centinaia di migliaia di sviluppatori in, tra cui Kaspersky, "a raggiungere un miliardo di clienti in 175 Paesi" attraverso ...I 27 ministri degli esteri hanno denunciato le manovre militari nei pressi dell'Ucraina e il peggioramento della salute di Navalny, ma senza sanzionare Mosca. Un segno di debolezza per l'analista ...Nelle parole dell'alto rappresentante agli affari esteri dell'Unione europea Josep Borrell, 'Ci sono oltre 150 mila soldati russi che si stanno ammassando ai confini con l'Ucraina e in Crimea. Dobbiam ...Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Mosca risponderà in maniera rapida e decisa a ogni provocazione da parte di altri Paesi, dopo aver lamentato continue azioni ostili e infondate nei conf ...