Recovery plan | la riforma degli Its punta all’integrazione con gli atenei Bentivogli | “Così si ammazza un sistema che funziona”

(Di martedì 27 aprile 2021) “gli Istituti tecnici scientifici sino. I soldi finiranno a università ed enti di formazione. Si perderà il collegamento diretto con il mondo del lavoro e l’età di ingresso, che dovremmo ridurre, si alzerà”. Marco, ex segretario della Fim Cisl, oggi coordinatore dell’associazione Base Italia, premette di essere “uno sostenitore del governo Draghi“. Ma la parte deldedicata alladi quella che è ladi diamante della formazione terziaria professionalizzante in Italia. Undi 109 fondazioni ognuna delle quali vede tra i fondatori, oltre a un istituto superiore, un dipartimento universitario e una struttura formativa accreditata dalla Regione, anche un’azienda. Il programma – di solito biennale – è ...

Advertising

galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - Luanastretti1 : RT @MinutemanItaly: Il Recovery Plan è un MES mascherato. Chi lo ha votato è un traditore del paese e chi si è astenuto... anche https://t.… - elenafitz : Automotive, nel Recovery Plan focus su mobilità sostenibile, idrogeno e ricerca - -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan

Il Sole 24 ORE

Il Consiglio dei ministri a Berlino ha approvato oggi iltedesco che sarà inviato a Bruxelles entro il 30 aprile, lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert oggi in conferenza stampa a Berlino. Il piano nazionale si basa ...Con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti l'Aula della Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione al. I deputati di Fdi si sono astenuti sul voto della risoluzione di maggioranza, contro cui hanno votato i deputati di AC. "Indubbiamente i tempi erano ristretti ma la scadenza del 30 ...“Lo stanziamento di 600 milioni di euro per interventi di restauro e di riqualificazione dell’edilizia rurale e storica è un’ottima notizia per il Trentino ...Quota 100 è destinata a scadere come previsto alla fine del 2021. Ma nell'ultima versione del Recovery plan varato ieri sera dal Consiglio dei ministri non c'è più ...