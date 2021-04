Pietralata | Digos indaga su incendio targa partigiani

Advertising

rtl1025 : ?? Bruciata nella notte a #Roma una corona davanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi-fasci… - Radio1Rai : ??#Roma Bruciata nella notte una corona davanti alla targa di Via del Peperino, dedicata ai martiri del nazi-fascism… - TgrRai : Bruciata nella notte a #Roma una corona davanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazifascismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietralata Digos

... in zona, dedicata ai martiri del nazi - fascismo. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. Sul posto sono subito intervenuti gli uominie la Polizia scientifica per i ......nuovamente data alle fiamme la corona di fiori sotto alla targa che ricorda l'eccidio di... Sul posto, oltre alla, la Polizia scientifica per i rilievi del caso.Ancora uno sfregio alla ladipe dedicata ai Martiri di Pietralata in via del Peperino, dove stanotte ignoti hanno dato fuoco alle corone di fiori deposita lo scorso 25 aprile in occasione della festa d ...Bruciata nella notte a Roma una corona davanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi-fascimo, in zona Pietralata a Roma. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. Sul ...