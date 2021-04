Picco di casi in India | New Delhi senza ossigeno | corpi cremati nelle strade

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono 350mila i contagi e 2800 le vittime, in, in sole 24 ore. A Newla situazione fa rabbrividire. “È il nostro Olocausto” denuncia la commentatrice Rini Khanna. Circolano immagini di parenti delle vittime svenuti o straziati, con le mani sul viso. I letti negli ospedali sono esauriti da giorni, e per questo motivo molti non chiedono nemmeno più soccorso. Ma il punto fondamentale è questo: manca l’, respirare è diventato un lusso.al collasso Dopo quasi 5 giorni in cui si registrano 350milaal giorni il sistema sanitariono è al collasso. Il governo ha suggerito di indossare la mascherina anche in casa, mentre qualche settimana fa alcuni politici non la mettevano nemmeno nei loro comizi ascoltati da migliaia di persone. Molti hanno sospeso ...