Pelle che invecchia? Potrebbe essere perdita di energia (Di martedì 27 aprile 2021) L’energia della pelle si perde con il tempo e il suo ridursi è la causa dell’ageing delle cellule cutanee. Ridare vigore alle funzioni delle cellule della pelle è un modo per rallentare le lancette dell’orologio. Già dai 35 anni in poi c’è una progressiva alterazione della struttura e delle funzioni cutanee, perché assottigliandosi e rinnovandosi sempre più lentamente, la pelle diventa più vulnerabile. A questo si aggiunge la riduzione di collagene ed elastina che porta a una diminuzione della tonicità e quindi all’accentuarsi delle rughe e al rilassamento dei tessuti cutanei. Intervenire sui segni dell’invecchiamento riducendo la visibilità delle rughe marcate e il rilassamento cutaneo vuol dire rilanciare il processo fisiologico. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) L’energia della pelle si perde con il tempo e il suo ridursi è la causa dell’ageing delle cellule cutanee. Ridare vigore alle funzioni delle cellule della pelle è un modo per rallentare le lancette dell’orologio. Già dai 35 anni in poi c’è una progressiva alterazione della struttura e delle funzioni cutanee, perché assottigliandosi e rinnovandosi sempre più lentamente, la pelle diventa più vulnerabile. A questo si aggiunge la riduzione di collagene ed elastina che porta a una diminuzione della tonicità e quindi all’accentuarsi delle rughe e al rilassamento dei tessuti cutanei. Intervenire sui segni dell’invecchiamento riducendo la visibilità delle rughe marcate e il rilassamento cutaneo vuol dire rilanciare il processo fisiologico.

Bellezza spirituale, il nuovo trend dei rituali cosmetici Una nuova strada verso la bellezza si è delineata già da un po', ma a causa della pandemia la ricerca di un'armonia cosmica sta diventando sempre più un'esigenza primaria. E l'universo beauty la sta e ...

