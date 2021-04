Now, da oggi l’app anche su Apple Tv (Di martedì 27 aprile 2021) NOW continua la sua evoluzione e a poche settimane dal suo completo restyling diventa ancora più accessibile a tutti gli appassionati di intrattenimento. Da oggi anche sui dispositivi Apple TV di quarta generazione (Apple TV HD e Apple TV 4K) è disponibile l’app di NOW: entrando nell’app Store è possibile scaricarla, registrarsi e abbonarsi a uno o più Pass sul sito nowtv.it ed iniziare a godersi l’intrattenimento allo stato puro. A chi possiede una Apple TV basterà solo un click per entrare nella homepage di NOW e navigare in modo agile e intuitivo. La disposizione grafica, in cui dominano le sfumature di verde della nuova identità di brand, e la suddivisione per categoria rendono immediato il percorso tra Serie TV, Show, Cinema e Sport per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) NOW continua la sua evoluzione e a poche settimane dal suo completo restyling diventa ancora più accessibile a tutti gli appassionati di intrattenimento. Dasui dispositiviTV di quarta generazione (TV HD eTV 4K) è disponibiledi NOW: entrando nelStore è possibile scaricarla, registrarsi e abbonarsi a uno o più Pass sul sito nowtv.it ed iniziare a godersi l’intrattenimento allo stato puro. A chi possiede unaTV basterà solo un click per entrare nella homepage di NOW e navigare in modo agile e intuitivo. La disposizione grafica, in cui dominano le sfumature di verde della nuova identità di brand, e la suddivisione per categoria rendono immediato il percorso tra Serie TV, Show, Cinema e Sport per ...

