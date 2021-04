Mauro Marangon | il clima nel 2050 un obbiettivo fondamentale per l’umanità

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 aprile 2021): Come riportato dal sole 24 ore: Immaginiamo che la neutralitàtica alsia effettivamente una priorità. Per come stanno attualmente le cose, tutta la comunità internazionale è destinata a fallire. Cosa dovrebbe fare l’Italia per vincere la sfida? Nel 2020 il nostro Paese ha generato circa 400 milioni di tonnellate equivalenti di CO2, già al netto di 36 milioni di tonnellate assorbite dalle aree boschive e dalle foreste. Il Ministero della Transizione Ecologica ha stimato che, grazie gli interventi a oggi programmati (contenuti nel PNIEC), alpossiamo sperare di ridurre queste emissioni più o meno della metà, portandoci a 200 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, molto distanti dall’obiettivo “zero emissioni”. Se questa fosse una dieta, dovremmo discutere di come ...