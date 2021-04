Mattino Cinque, com’era Federica Panicucci agli esordi? | Le immagini (Di martedì 27 aprile 2021) Ricordate com’era la famosissima Federica Panicucci agli esordi? Queste immagini della conduttrice sono davvero incredibili, guardate! Federica Panicucci (Getty Images)Amatissima da tutta Italia, Federica Panicucci è uno dei volti più richiesti del momento. Sempre impeccabile nel look e nel lavoro, la Panicucci è al timone da anni di Mattino Cinque. Il talk della mattina di Canale 5 vede di volta in volta conduttori diversi ad affiancare la Panicucci. Da anni ormai la conduttrice toscana fa coppia fissa nel programma con il giornalista Francesco Vecchi. La trasmissione, che affronta i principali temi di attualità con svariati ospiti, registra ascolti ... Leggi su altranotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Ricordatela famosissima? Questedella conduttrice sono davvero incredibili, guardate!(Getty Images)Amatissima da tutta Italia,è uno dei volti più richiesti del momento. Sempre impeccabile nel look e nel lavoro, laè al timone da anni di. Il talk della mattina di Canale 5 vede di volta in volta conduttori diversi ad affiancare la. Da anni ormai la conduttrice toscana fa coppia fissa nel programma con il giornalista Francesco Vecchi. La trasmissione, che affronta i principali temi di attualità con svariati ospiti, registra ascolti ...

