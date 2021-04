Matteo Bassetti privatisismo | Se il tuo rivale con le donne è Galli | ti piace vincere facile Una bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Un privatissimosi confida a Patrizia Groppelli sulle colonne del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. E si conferma come il virologo-sex symbol di questo infausto ultimo anno italiano. Soprattutto, si racconta senza nascondere nulla. Il professore, 50 anni, è sposato dal 2003 con Maria Chiara, quasi 10 anni in meno di lui, da cui ha avuto due figli Dante e Francesco. Anche loro vogliono diventare medici, come il nonno, uno dei punti di riferimento della virologia italiana. Proprio per questo, mette le mani avantiJunior, "ho dovuto sgobbare il doppio dei miei colleghi per essere all'altezza. Oggi siedo alla sua scrivania di direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova". Le malelingue, ammette, ci sono state. "Peccato che mio padre sia morto nel 2005. Ho fatto ...