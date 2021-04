Massimo Giletti torna in Rai? Cosa farà, indiscrezione bomba (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo le incomprensioni degli ultimi anni il giornalista e conduttore potrebbe tornare a "casa" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo le incomprensioni degli ultimi anni il giornalista e conduttore potrebbere a "casa" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

FBresaola : RT @Libero_official: Giallo e paura a #Nonelarena, Massimo #Giletti ha un malore in diretta. Balbetta, poi si ferma: 'Avvisate i vertici di… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Massimo Giletti, dal successo di domenica a Non è l’arena al probabile ritorno in Rai il passo è breve - tvzoomitalia : Selvaggia Lucarelli sbrana Massimo Giletti (e difende Lilli Gruber) @stanzaselvaggia @GilettiMassimo @nonelarena… - bubinoblog : MASSIMO GILETTI RIPORTA L’ARENA IN RAI? I DETTAGLI DI UN’OPERAZIONE CHE S’HA DA FARE - see_lallero : RT @tvblogit: RETROSCENA TVBLOG ?? +++ Massimo Giletti verso Rai2 +++ Leggi tutto qui ?? -