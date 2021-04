Loppiano | il Primo Maggio è in diretta streaming e tradotto in 4 lingue

(Di martedì 27 aprile 2021)(Firenze), 27 aprile 2021 - La pandemia non ferma ildi, che verrà trasmesso indal sito www..it alle 15 del prossimo 1 °, ein quattro. E anche quest'anno ildinon fa mancare il suo messaggio di speranza. Online a causa della pandemia, fa dell'...

La Nazione

(Firenze), 27 aprile 2021 - La pandemia non ferma ilMaggio di, che verrà trasmesso in diretta streaming dal sito www.primomaggioloppiano.it alle 15 del prossimo 1 ° maggio, e tradotto in quattro lingue . E anche quest'anno il...Il Movimento dei Focolari , sin dal suonucleo si propone di gettare un ponte tra popoli, ... Chiara Lubich nel 1964 fonda anche la cittadella di, nel comune di Figline e Incisa ...Il titolo è #daretocare, ovvero “osare di prendersi cura” con la proposta di costruire insieme le fondamenta di società fraterne. Spazio a testimonianze, teatro, musica e spettacolo ...