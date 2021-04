L’avanguardia “aerea” delle sculture di Regina alla Gamec

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 aprile 2021) Non delude le aspettative la seducente mostra “. Della scultura” che apreGalleria d’arte moderna e contemporanea () di Bergamo il 28 aprile. Anzi, stupisce chi in questi mesi si era preparato all’evento. Un evento atteso, sia perché segna il riavvio della stagione espositiva in quest’epoca di chiusure protratte degli spazi museali, sia perché condivide con il Centre Pompidou la valorizzazione di un’artista italiana poco conosciuta al grande pubblico. Il prossimo 5 maggio, infatti, apre a Parigi la rassegna “Elles font l’abstraction”, che indaga l’apporto di cento artiste, tra cuiCassolo, al linguaggio dell’astrazione tra il 1860 e il 1980. Ladi Bergamo e il Centre Pompidou hanno recentemente acquisito due nuclei importanti dell’opera di. E mentre ...