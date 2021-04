"In cambio di qualche migliaia di morti in più". Galli attacca e Bonaccini lo zittisce: "Sa cosa mi scrivono?" (Di martedì 27 aprile 2021) Duro scontro tra Massimo Galli e Stefano Bonaccini, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3. Nessuna rissa, semplicemente idee crudamente contrapposte su coronavirus, crisi economica e riaperture. Il virologo dell'ospedale Sacco da settimane ripete che il rischio è "calcolato male", ed è molto critico con le decisioni prese dal governo di Mario Draghi su "input" di Matteo Salvini. "I calcoli non sono stati fatti su base scientifica. Non facciamo gli ipocriti. Diciamo chiaramente che si è disponibili a vedere qualche centinaio o migliaio di morti in più, e che dobbiamo provare a tenere in piedi le attività economiche e va bene così", spiega con un moto di stizza. "Da un po' di tempo abbiamo qualche segnale favorevole ma non è abbastanza. Mancano 30 milioni di vaccinazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Duro scontro tra Massimoe Stefano, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3. Nessuna rissa, semplicemente idee crudamente contrapposte su coronavirus, crisi economica e riaperture. Il virologo dell'ospedale Sacco da settimane ripete che il rischio è "calcolato male", ed è molto critico con le decisioni prese dal governo di Mario Draghi su "input" di Matteo Salvini. "I calcoli non sono stati fatti su base scientifica. Non facciamo gli ipocriti. Diciamo chiaramente che si è disponibili a vederecentinaio o migliaio diin più, e che dobbiamo provare a tenere in piedi le attività economiche e va bene così", spiega con un moto di stizza. "Da un po' di tempo abbiamosegnale favorevole ma non è abbastanza. Mancano 30 milioni di vaccinazioni ...

