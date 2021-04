Immigrazione, la Ue punta sui rimpatri e si affida (ancora) a Frontex. L’eurodeputata Rego: «Così Bruxelles ricatta i Paesi d’origine» (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo la morte di 130 migranti al largo della Libia a cui l’Europa per ore si sarebbe rifiutata di fornire aiuto, secondo quanto denunciato dall’Onu, Bruxelles prova a rilanciare una strategia immigratoria che tuteli la vita umana. Quella «delle 130 vite perse nel Mediterraneo» nei giorni scorsi è «una tragedia europea», ha commentato oggi la Commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. Per rispondere a quella che per molte Ong sembra più che una tragedia, un disastro annunciato, l’Europa ha deciso di mettere da parte il piano sull’accoglienza per dare invece spazio a una strategia sui rimpatri. «Dobbiamo fare di tutto per salvare vite. Per questo abbiamo bisogno» che il Patto sull’asilo diventi operativo, ha dichiarato Johansson. Il nuovo patto sull’Immigrazione prevede un rafforzamento delle operazioni di ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo la morte di 130 migranti al largo della Libia a cui l’Europa per ore si sarebbe rifiutata di fornire aiuto, secondo quanto denunciato dall’Onu,prova a rilanciare una strategia immigratoria che tuteli la vita umana. Quella «delle 130 vite perse nel Mediterraneo» nei giorni scorsi è «una tragedia europea», ha commentato oggi la Commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. Per rispondere a quella che per molte Ong sembra più che una tragedia, un disastro annunciato, l’Europa ha deciso di mettere da parte il piano sull’accoglienza per dare invece spazio a una strategia sui. «Dobbiamo fare di tutto per salvare vite. Per questo abbiamo bisogno» che il Patto sull’asilo diventi operativo, ha dichiarato Johansson. Il nuovo patto sull’prevede un rafforzamento delle operazioni di ...

