Il Sud | la lingua e Giuda

(Di martedì 27 aprile 2021) Due cose per cominciare: il Sud e la. Due cose che fanno un mondo solo che si esprime attraverso la luce (che fa giorno e notte) e il suono con le parole masticate, buttate fuori veloci, quasi sputate in faccia all’interlocutore o al vento. Vocali che rimangono tra i denti, perché sono destinate a stritolarsi nel vortice delle consonanti vicine. Parole che fanno storia, teatro, che raggruppiamo nel dialetto, ma quale? In Italia, in particolar modo, in certe zone del Sud – Puglia, Campania, Calabria, per fare qualche esempio – le vocali vengono troncate, svaniscono, e quando si dice un fatto, in maniera concitata, le consonanti si sovrappongono, quello che stava in mezzo devi immaginarlo tu che ascolti, devi fare uno sforzo o devi limitarti a seguire il suono della voce o guardare negli occhi chi racconta, la storia si trova da quelle parti ed è sempre ...