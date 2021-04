(Di martedì 27 aprile 2021) Dopo 37 giorni di positività, e dopo un ricovero in ospedale per aver contratto il virus durante il ritiro della Nazionale azzurra, per Daniele De Rossi è finalmente la fine di un incubo. E con un semplice conteggio, «37 giorni dopo», Sarah Felberbaum,dell’ex Capitan futuro della Roma, ha annunciato su Instagram la guarigione del marito. Accompagnando la notizia con una bella fotografia di loro due, visibilmente provati dal coronavirus ma finalmente sorridenti e felici per essersi potuti riabbracciare dopo più di un mese di lontananza forzata. Coronavirus, i famosi contagiati guarda le foto ...

Advertising

IOdonna : Il sollievo e l'abbraccio con la moglie sono diventati virali - RizzottoMarina1 : @enricamaurizia Capisco il suo dolore ho perso due mesi fa il mio caro papà, trovo un po di sollievo pensando che l… - GRUL47 : @DarioBallini @AndreaScanzi Sollievo per te. Un abbraccio - Barbaga3Gaetano : RT @GiuliaTulla: La voce del mare dona sollievo alle ferite dell’anima, mentre il mio corpo si lascia avvolgere dall’abbraccio sensuale de… - Ude_co : @NessunaGaranzia Io no ma solo perché il coniuge con bronchiectasie e fibroelastosi pleuroparenchimale martedì sera… -

Ultime Notizie dalla rete : sollievo abbraccio

Io Donna

... 'I tuoi occhi dicono tutto', 'Che emozione', 'Sei piena di lacrime, ungrande Daniele, ... Ora la lieta notizia che ha fatto tirare un sospiro di. Ultimo in 'luna di miele' con la ..."Alber ha sempre pensato alla moda come unalla vita al suo meglio . E quando indossavamo ... Mi mancherà, ma troveròammirando l'eredità del suo lavoro che ricorderà a tutti noi ...È successo in via del Pratello, un 37enne raccoglie un portafoglio senza documenti e lo porta in commissariato. Tramite la videosorveglianza individuato il rosticciere che lo aveva perso ...La cooperativa sociale AIDA Onlus, con sede a Camposanto in via Chiaviche 9 (frazione “Bosco”), lancia un nuovo progetto sperimentale “#CiaoMondo, abbraccia un altro mondo!” con l’obiettivo di fornire ...