Il Primo maggio non è più una festa: tutti gli errori dei sindacati (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Il Primo maggio non è più da tempo una festa, troppi sono gli errori commessi negli anni dai sindacati e tali da non rendere credibile la difesa dei lavoratori e dei loro posti di lavoro. Il Covid ha solo maggiormente evidenziato le gravi condizioni della politica sindacale attuale, ma le profonde lacune partono dal passato, anzi, partono dal 1945. Vediamole in sequenza e poi vediamo i tremendi danni prodotti dalle scelte sbagliate. Il Primo maggio e il Primo errore Il Primo segnale abominevole arriva dalla cancellazione della legge 375 del 1944, la principale legge di “socializzazione” di quegli anni. Era una legge che prevedeva la partecipazione dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Ilnon è più da tempo una, troppi sono glicommessi negli anni daie tali da non rendere credibile la difesa dei lavoratori e dei loro posti di lavoro. Il Covid ha solormente evidenziato le gravi condizioni della politica sindacale attuale, ma le profonde lacune partono dal passato, anzi, partono dal 1945. Vediamole in sequenza e poi vediamo i tremendi danni prodotti dalle scelte sbagliate. Ile ilerrore Ilsegnale abominevole arriva dalla cancellazione della legge 375 del 1944, la principale legge di “socializzazione” di quegli anni. Era una legge che prevedeva la partecipazione dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle ...

Advertising

IlContiAndrea : #NoelGallagher star del #Concertone all’Auditorium di Roma, trattative per avere il pubblico in platea. Atteso un a… - Einaudieditore : Non sapevamo quale scegliere, quindi per la prima edizione le facciamo tutte e tre. Dall’11 maggio in libreria c’è… - DSantanche : Dal Primo Maggio ripartono 35 milioni di #cartelle esattoriali. Il colpo di grazia a famiglie e imprese provate da… - ari_hill93 : Ma io il primo maggio vado a prendermi colazione al bar e me la mangio svaccata su qualche panchina ???????? - bravomusica : Svelata la line up del concerto del PRIMO MAGGIO DI ROMA 2021! #1M2021 -